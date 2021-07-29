Эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил, что чаще всего среди несовершеннолетних болеют коронавирусом в России подростки 14-17 лет.

Эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил, что чаще всего среди несовершеннолетних болеют коронавирусом в России подростки 14-17 лет.Среди последствий ковида у детей такие недуги как поражение мозга, сердца, почек, желудка и кишечника и эндокринных желез. Осложнения могут развиться приблизительно утрети детей. Большой риск имеют дети с лишним весом.По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологииРоспотребнадзора Александра Горелова, чаще коронавирус удетей проходит легче, чем у взрослых. Он добавил, что подростки страдают им чаще детей более младшего возраста из-за того, что более мобильны и активны в контактах. Отметим, что долговременное влияние COVID-19 на организм человека остается предметом исследования специалистов.Напомним, на днях глава МинздраваМихаил Мурашко заявил, что в России не планируют вводить обязательную вакцинацию детей откоронавируса. Он отмечал, что сейчас нет повышенной заболеваемости у данной группынаселения.Как писали "Дни.ру", избежать заражения ковидом легко – для этого надо пройти вакцинацию. можно абсолютно бесплатно в больницах и специальных пунктах вакцинации.