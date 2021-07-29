Эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил, что чаще всего среди несовершеннолетних болеют коронавирусом в России подростки 14-17 лет.
Эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил, что чаще всего среди несовершеннолетних болеют коронавирусом в России подростки 14-17 лет.
Среди последствий ковида у детей такие недуги как поражение мозга, сердца, почек, желудка и кишечника и эндокринных желез. Осложнения могут развиться приблизительно у
трети детей. Большой риск имеют дети с лишним весом.
По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора Александра Горелова, чаще коронавирус у
детей проходит легче, чем у взрослых. Он добавил, что подростки страдают им чаще детей более младшего возраста из-за того, что более мобильны и активны в контактах. Отметим, что долговременное влияние COVID-19 на организм человека остается предметом исследования специалистов.
Напомним, на днях глава Минздрава
Михаил Мурашко заявил, что в России не планируют вводить обязательную вакцинацию детей от
коронавируса. Он отмечал, что сейчас нет повышенной заболеваемости у данной группы
населения.
Как писали "Дни.ру", избежать заражения ковидом легко – для этого надо пройти вакцинацию. можно абсолютно бесплатно в больницах и специальных пунктах вакцинации.