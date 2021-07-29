По данным ведомства, во втором квартале этого года реальные доходы граждан увеличились на 6,8%.

По данным ведомства, во втором квартале этого года реальные доходы граждан увеличились на 6,8%.Реальные располагаемые доходы представляют собой все доходычеловека с учетом инфляции и с вычетом расходов. По итогам первых двух кварталов текущего года они остаются на 0,8% ниже такого же периода 2019 года.В отличие от сегодняшней ситуации, два года назад на них не влияли негативные факторы, связанные спандемией коронавируса в России. Ранее специалисты Росстата подсчитали средние зарплаты граждан. Примечательно, что результаты оказались значительно ниже номинальных.Так, в прошлом году средний доход нашего соотечественника был равен 32 422 рубля в месяц. На руки же человек получал с вычетом налога 28 207 рубля. Данная сумма не соответствует заявленным ранее 50 тысячам рублей.Напомним, в 2020 году президент России Владимир Путин говорил о том, что одним из главных инструментов в борьбе с бедностью должен стать социальный договор. Нашим соотечественникам будут выплачивать деньги на повышение квалификации или открытие собственного дела.