Утром мы выходим из дома и подходим к большому автомобилю на парковке. Я сажаю ребенка на детское кресло, поднимаю шторки на дверях, чтобы ему не светило в глаза восходящее солнце, бросаю рюкзак в бездонный багажник, а затем занимаю место водителя. Тихо заурчав мотором, автомобиль неспешно катит через дворы к детскому садику, мягко сглаживая подвеской все неровности подъездных дорожек. Припарковавшись, отвожу ребенка в группу, здороваюсь, а потом прощаюсь с воспитателями, гляжу на часы и спешу к машине. Мне сегодня надо заехать на один из промышленных объектов в области, куда ведет пустынная и извилистая дорога. На мой задумчивый взгляд автомобиль отвечает хитрым прищуром россыпи светодиодов в фарах. Ну что, зажжем? Доехав до нужного поворота, съезжаю с трассы на пустую лесную дорогу и нажимаю педаль в пол. Ярко переливающийся на солнце автомобиль цвета слегка незрелого лимона словно только того и ждет – и под едва слышный свист турбины охотно набирает ход и ввинчивается в первый поворот. Седина в бороду, бес в ребро. На моем тесте – Skoda SuperB Sportline.

Утром мы выходим из дома и подходим к большому автомобилю на парковке. Я сажаю ребенка на детское кресло, поднимаю шторки на дверях, чтобы ему не светило в глаза восходящее солнце, бросаю рюкзак в бездонный багажник, а затем занимаю место водителя. Тихо заурчав мотором, автомобиль неспешно катит через дворы к детскому садику, мягко сглаживая подвеской все неровности подъездных дорожек. Припарковавшись, отвожу ребенка в группу, здороваюсь, а потом прощаюсь с воспитателями, гляжу на часы и спешу к машине. Мне сегодня надо заехать на один из промышленных объектов в области, куда ведет пустынная и извилистая дорога. На мой задумчивый взгляд автомобиль отвечает хитрым прищуром россыпи светодиодов в фарах. Ну что, зажжем? Доехав до нужного поворота, съезжаю с трассы на пустую лесную дорогу и нажимаю педаль в пол. Ярко переливающийся на солнце автомобиль цвета слегка незрелого лимона словно только того и ждет – и под едва слышный свист турбины охотно набирает ход и ввинчивается в первый поворот. Седина в бороду, бес в ребро. На моем тесте – Skoda SuperB Sportline.В моем детстве все мои сверстники сходили с ума по жевательным резинкам с вкладышами, на которых были изображены стремительные спортивные автомобили. Это была мечта. И не было нам никакого дела до того, что гигантские “губы” раздутых спортивных бамперов так легко оторвать при помощи первого же московского бордюра, или того, что стремительный трехдверный кузов скрывает неудобный и тесный для задних седоков салон. Не говоря уже про прожорливость многолитровых атмосферных моторов… Мы выросли, мир изменился, моторы стали маленькими и обросли электроникой, а емкость багажника в списке приоритетов поднялась на одно из первых мест – надо же туда уместить детскую коляску, велосипед, коробки из IKEA… Осталось неизменным одно: внутри каждого взрослого мужчины остался спрятан все тот же маленький мальчишка, мечтающий погонять на красивой спортивной машине. По всей видимости, это уже давно поняли и в Skoda, выпуская “спортивные” версии своих практичных семейных машин.Так и Skoda SuperB в версии Sportline, который благодаря буквально точечным росчеркам стал подобен успешному менеджеру достаточно высокого звена, который пошел в спортзал, подкачался и сбросил животик: черные колесные диски 19-го радиуса, черный спойлер на пятой двери, черный потолок салона, спортивные сиденья и ослепительный желто-зеленый колер окраски – все вместе это смотрится очень эффектно. При этом никуда не делся огромный практичный багажник (кузов – лифтбек, это сила, товарищи! Это когда вроде бы внешне солидный седан, а открываешь багажник, крышка которого поднимается вместе со стеклом и как будто заглядываешь в пасть зевающего бегемота, причем в этот гигантский проем с гигантским же объемом внутри можно, по ощущениям, этого самого бегемота засунуть. Думаете, заказуха? А вы просто пойдите и попробуйте сами – багажник у SuperB и в самом деле впечатляет, даже перекрывая ожидания, сформированные внешним осмотром этого без малого пятиметрового автомобиля). Удобство использования также на высоте – есть боковые карманы с крышкой, сетки, крючки для сумок, гениальные simply clever держатели для багажа, лепящиеся к ворсовой обивке пола багажника. Обойдя автомобиль, лезем под капот – под крышкой с газовыми упорами вольготно расположился стандартный двухлитровый турбомотор, мощностью 190 сил. Да, все верно, спортсменом автомобиль стал только по названию комплектации и внешнему декору. Технически это все та же Шкода, что подтверждают и ощущения на ходу. Автомобиль четко следует за рулем, держит, где надо прямую и прощает ошибки в управлении как благодаря хорошо настроенному шасси, так и наличию большого количества страхующих электронных систем, начиная от уже стандартной системы стабилизации и заканчивая еще не слишком распространенном на массовых марках адаптивным круиз-контролем, умеющим удерживать автомобиль в пределах полосы, разгоняться и тормозить сообразно действиям других участников транспортного потока. Ездить без рук при этом система не даст – подав резкий сигнал в случае, если водитель отпустит руль надолго. Да я бы и не стал этого делать, так как как раз к работе круиз-контроля у меня возникла одна из совсем немногих претензий к этому безусловно удачному автомобилю: если за городом, на трассовых скоростях все хорошо, то при движении в плотном городском трафике автомобиль держит довольно большую, в корпус, дистанцию до впереди идущего автомобиля. Что при этом делают автомобилисты из соседней полосы? Правильно! Пытаются влезть, начиная медленно перестраиваться в образовавшееся пространство. И вот тут, когда такой автомобиль наполовину занял свое место в моей полосе, SuperB словно пошел на таран. Ударив по тормозам, я пресек этот акт агрессии и активировал круиз-контроль снова. Через 2 минуты ситуация повторилась со следующим влезшим в ряд автомобилем – SuperB не любит наглецов! Вывод прост – каким бы не был соблазн проверить статус в соцсетях во время движения в пробке, не доверяйте безоговорочно электронике – автомобиль должен контролироваться человеком! Во всяком случае, пока.Возвращаемся к ощущениям от вождения. Турбо-мотор не превращает SuperB в спорт-кар, но честно отрабатывает завяленные 190 лошадиных сил мощности. Динамики хватает, мотор всегда готов обеспечить рывок и ускорение – не драматическое, а мягкое, не вжимающее в кресло, но достаточное для безопасного выполнения маневров, требующих набора скорости, например обгонов. А для того, чтобы держать мотор в тонусе есть вполне эффективный спортивный режим. И если в обычном режиме коробка иногда засыпает, не сразу реагируя сбросом пары передач на открытие дроссельной заслонки, то в спортивном режиме автомобиль словно следует за педалью, всегда готовый к ускорению настолько, насколько это нужно в данный момент.При этом автомобиль не заставляет сбрасывать скорость на автомобильных неровностях и не боится заплаток на асфальте – подвеска прекрасно сочетает благородную мягкость и упругость, не вытрясая из пассажиров кости, но при этом не допуская раскачки и не заваливаясь в поворотах. Подвеска на SuperB никакая в хорошем смысле слова – как любимые джинсы, которые надел и забыл, настолько все удобно и комфортно.Комфортно и в салоне автомобиля. Передние пассажиры сидят в удобнейших спортивных креслах ковшах с массой регулировок, а задние – на широком диване и с таким простором во всех направлениях, что при небольшом росте седока можно не просто закинуть ногу на ногу, но и практически вытянуть их вперед, приняв максимально расслабленную позу. Атмосферная контурная подсветка по кругу, солнцезащитные шторки на боковых и заднем стеклах и фирменные шкодовские simply clever фишки в салоне словно призывают к долгой поездке. Остается только найти место для необходимых в дороге мелочей, для раскладывания которых в салоне не очень много места – бардачок один и не очень больших размеров, карманы в дверях и бокс между передними сиденьями также не очень глубокие и емкие, и можно отправляться в отпуск куда-нибудь на юг. Но вначале желательно разобраться в логике вывода нужной информации на красиво отрисованную на цифровом экране приборную панель, сделать это интуитивно не всегда получается, и посмотреть, чтобы не путаться в последствии, куда ведут немного архаично выглядящие иконки меню на центральном экране – там кроется масса дополнительных настроек, например, возможность выбрать один из десяти цветов интерьерной подсветки.В пору, когда все автомобили очень похожи друг на друга и инженерная школа большинства производителей достигла уровня, каждое следующее поколение автомобилей отличается от предыдущих лишь нюансами, Skoda SuperB – очень нестандартный и контрастный автомобиль. Крупнее и просторнее одноклассников, с кузовом лифтбэк, с возможностью выбора мощного двигателя, но с подвеской, настроенной на комфорт – этот автомобиль находится где-то посередине от 3 полюсов с их целевыми аудиториями, одной из которых нужен комфортный бизнес-седан (и тут на рынке правит Toyota Camry), другой – динамичная зажигалка, а третий лагерь, люди семейные, будут присматриваться к более универсальным кроссоверам. Skoda SuperB благодаря своим талантам способен угодить каждой из этих аудиторий, но с определенными разумными компромиссами. Чтобы комфортно довезти ребенка в сад, а потом безопасно, без лишнего адреналина, зажечь на извилистой дорожке. Потому что бес в ребро и все мы немного мальчишки. А еще, зелено-желтый Skoda SuperB в версии Sportline еще и очень красивый, а это тоже имеет очень большое значение.