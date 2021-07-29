Личная жизнь белорусского лидера окутана тайной. Однако недовольные политиком люди всё-таки смогли частично её раскрыть.

Личная жизнь белорусского лидера окутана тайной. Однако недовольные политиком люди всё-таки смогли частично её раскрыть.Хакерам удалось взломать белорусскую автоматизированную информационную систему "Паспорт", где хранится множество персональных данных граждан. Но киберпиратов интересовали лишь сведения о младшем сыне президента Белоруссии Александра Лукашенко – Николая.Они опубликовали в Сети паспортные данные 16-летнего наследника Лукашенко. Благодаря этой сенсационной утечке выяснилось, в частности – настоящее имя его матери. Ею оказалась 55-летняя Ирина Абельская, бывший главный врач больницы Управления делами президента и бывший личный врач главы белорусского государства. В настоящее время Абельская руководит Республиканским клиническим медицинским центром Управделами президента.Стоит отметить, что слухи о её материнстве ходили в белорусском обществе ещё давно. Сам Александр Лукашенко также не раз говорил, что матерью Николая является именитая врач, заявляя, что это широко известный факт. Однако её имени и фамилии политик не называл.Примечательно, что Ирина Абелская присутствовала на инаугурации Лукашенко-старшего, а в интернете появлялись её совместные фотографии с младшим сыном президента. До того, как стать личным врачом белорусского лидера, Ирина работала педиатром в одной из минских детских поликлиник, а после этого трудилась в городском эндокринологическом диспансере и в Минском диагностическом центре.