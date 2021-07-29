24 августа вступают в силу поправки в Закон «Об обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств», которые расширяют тарифный коридор полиса ОСАГО.

24 августа вступают в силу поправки в Закон «Об обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств», которые расширяют тарифный коридор полиса ОСАГО. Для автомобилистов минимальная базовая ставка сократится до 2746 рублей, а максимальная, напротив, станет больше на 10 процентов и составит 5436 рублей. Для компаний тарифный коридор расширится на 20 процентов, для такси – на 30 процентов. По замыслу авторов данного законопроекта, нововведения позволят более гибко устанавливать цены для водителей с разным уровнем риска.При формировании индивидуального тарифа страховые компании начнут учитывать целый ряд факторов, например, лишался ли ранее водитель прав, совершал ли в течение года грубые нарушения правил дорожного движения (проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости более чем на 60 километров в час, выезд на полосу встречного движения). Эту информацию страховщики будут получать из базы Госавтоинспекции.Важно отметить, что перечень факторов, которые могут повлиять на стоимость полиса, не исчерпывающий, что предоставляет страховым компаниям определенную свободу действий. В законе лишь оговорено, что максимальная стоимость ОСАГО не может выше базовых ставок тарифов, утвержденных Центральным банком.Также, , автовладельцы освобождаются от обязанности предоставлять документ о прохождении техосмотра для заключения договора ОСАГО.