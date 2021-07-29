Эльвира и Роман Волковы знакомы с лотереями с детства, но до покупки счастливого билета не участвовали целый год.

Эльвира и Роман Волковы знакомы с лотереями с детства, но до покупки счастливого билета не участвовали целый год. Испытать удачу предложила сотрудник отделения «Почты России». Пара решила не отказываться и приобрести несколько штук. Так, по итогам розыгрыша супруги из Владимира стали обладателями коттеджа стоимостью 600 тыс. руб.Спустя полгода после оформления выигрыша в лотерейном центре «Столото» пара определилась с планами на призовые средства: они купят новый автомобиль.С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под государственным надзором ФНС России и на основании распоряжений Правительства РФ в целях финансовой поддержки и развития физической культуры и спорта. Объем целевых отчислений от лотерейной деятельности в бюджет РФ на эти цели на конец 2020 года составил почти 15 млрд. руб. Общий объем отчислений и сборов в бюджеты разных уровней Российской Федерации от лотерейной деятельности на конец 2020 года превысил 29 млрд. рубюСовокупная сумма выигрышей в государственных лотереях к началу 2021 года составила более 130 млрд. руб., из которых более 30 млрд. – только в 2020 году. Общее количество победителей, выигравших в государственные лотереи свыше 1 млн руб., уже превысило 6100 человек. Еженедельно благодаря государственным лотереям, в России появляется около 20 новых лотерейных миллионеров.