Коммунальное хозяйство превратилось в головную боль для жительницы Владимира. Екатерина Чурсинова утром не пошла на работу, а была вынуждена латать дыры в трубе. По ее словам, у соседки

Коммунальное хозяйство превратилось в головную боль для жительницы Владимира. Екатерина Чурсинова утром не пошла на работу, а была вынуждена латать дыры в трубе. По ее словам, у соседки сверху прорвало канализацию. Все нечистоты стали стекаться к Екатерине в туалет. Екатерина Чурсинова, жительница Владимира: Эти капли не прекратились. Я постелила бумагу, но были капли желтого цвета