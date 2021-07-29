Кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ Городская клиническая больница № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация – это единственный инструмент, которым можно подготовить организм к контакту с инфекцией.

Кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница № 40" в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация – это единственный инструмент, которым можно подготовить организм к контакту с инфекцией.В рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной российским обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ, состоялся прямой эфир с Денисом Проценко. В июне его включили в пятерку лидеров федерального списка партии "Единая Россия" на выборах в Государственную Думу 2021 года.Кандидат медицинских наук рассказал, как больница в Коммунарке готовилась к приему ковидных пациентов в начале пандемии. По его словам, многопрофильную клинику пришлось переоборудовать в инфекционную всего за 10 дней до открытия. "Самым сложным было перенастроиться, превратиться из хирургов, онкологов в инфекционистов. Но наши доктора быстро обучались", – сказал Проценко.Также главврач больницы в Коммунарке вспомнил, что в начале пандемии свободное время было посвящено изучению опыта зарубежных коллег и реализации собственных идей. Московские специалисты проводили онлайн-встречи, обменивались опытом."Это была напряженная работа – как лечебная, так и научная, в силу того что мы имели очень ограниченные знания по коронавирусу", – отметил врач.В эфире общества "Знание" Проценко также рассказал, чем отличается третья волна заболеваемости от ситуации в начале пандемии. Главврач 40-ой больницы отметил, что в настоящий момент распространяется индийский штамм коронавируса "дельта", главными особенностями которого являются тяжелое течение болезни у молодых людей и быстрое ухудшение состояния."Еще одно отличие – появилась группа пациентов, которые не отвечают на привычные протоколы лечения, которые был эффективны против первых штаммов", – рассказал кандидат медицинских наук.Проценко призвал россиян проявлять ответственность и сделать прививку от коронавируса. Также он напомнил о необходимости соблюдать меры предосторожности до завершения полного цикла вакцинации. "Сомнение в необходимости вакцинации представляет опасность не только для вас самих, но и для близких", – заявил главврач больницы в Коммунарке.