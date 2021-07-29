В Гусь-Хрустальном завершены расследования уголовных дел о нарушении правил дорожного движения, повлекших тяжкий вред здоровью человека.

В Гусь-Хрустальном завершены расследования уголовных дел о нарушении правил дорожного движения, повлекших тяжкий вред здоровью человека.В январе текущего года 30-летний обвиняемый, управляя автомобилем «Daewoo Gentra», двигался по дороге в городе Гусь-Хрустальный. При повороте водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения , врезался в дерево и опрокинулся в кювет.В результате дорожно-транспортного происшествия 34-летний пассажир получил телесные повреждения, его здоровью был причинен тяжкий вред.Аналогичная авария произошла в феврале на 389 км автодороги вблизи деревни Нечаевская Гусь-Хрустального района. 44-летний водитель автомобиля «Opel Astra» выехал на встречную полосу, где совершил съезд на обочину и опрокидывание автомобиля в кювет. 42-летняя пассажирка получила серьезные травмы.Оба виновника дорожных происшествий, как было установлено впоследствии, находились в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения.В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до семи лет.Фото иллюстративное.