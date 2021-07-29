Завершены расследования уголовных дел в отношении двух жителей Гусь-Хрустального района. По данным УМВД, в январе текущего года 30-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения не

Завершены расследования уголовных дел в отношении двух жителей Гусь-Хрустального района. По данным УМВД, в январе текущего года 30-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а затем влетел в дерево. В салоне, помимо водителя, находился 34-летний пассажир. Он получил повреждения, которые отнесли к тяжкому вреду. Аналогичное ДТП произошло в