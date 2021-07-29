Еще один пожар произошел вчера во Владимирской области.

Еще один пожар произошел вчера во Владимирской области.В поселке Мезиновский Гусь-Хрустального района загорелся семиквартирный деревянный дом на улице Кирова. Пресс-служба МЧС по Владимирской области уточняет, что 6 квартир из семи в этом доме были нежилыми.Когда пожарные прибыли на место, наблюдалось открытое горение крыши. Пожар на площади 200 квадратных метров был ликвидирован. Сгорела кровля, внутренняя отделка и имущество дома. Погибших нет и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекалось 16 человек личного состава и 6 единиц техники.