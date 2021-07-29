Вечером 28 июля вспыхнул деревянный семиквартирный дом в поселке Мезиновский Гусь-Хрустального района. Жилой оказалась одна квартира. На момент приезда пожарных горела кровля. Площадь

Вечером 28 июля вспыхнул деревянный семиквартирный дом в поселке Мезиновский Гусь-Хрустального района. Жилой оказалась одна квартира. На момент приезда пожарных горела кровля. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. На месте работали 16 человек личного состава и 6 единиц техники. /Фото: пресс-служба МЧС области/