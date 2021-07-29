Погибших нет и пострадавших нет.

В 17-44 28 июля Меленках на улице Конышева загорелась двухэтажка. Во время пожара спасатели эвакуировали 20 человек.На момент прибытия пожарных к месту происшествия наблюдался дым из окна второго этажа многоквартирного дома. Сотрудники МЧС в составе звена газодымозащитной службы проникли в квартиру, и потушили пламя на площади 12 квадратных метров.Как рассказала руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко, сгорела внутренняя отделка и имущество. По трёхколенной лестнице был спасён один человек. Из дома эвакуировали 20 жильцов, среди которых было 8 детей. Погибших нет и пострадавших нет.На место выезжали 16 человек личного состава и 6 единиц техники от МЧС России. Привлекалась одна единица техники и пять военнослужащих части в Злобино.