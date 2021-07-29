У жителей столицы есть два дня, чтобы проверить портал для дистанционных выборов.

У жителей столицы есть два дня, чтобы проверить портал для дистанционных выборов.Тестирование платформы для дистанционного голосования на портале проходит с 29 по 30 июля. За это время жители российской столицы должны проверить, как работает система. Более детально ее изучат сами разработчики. Кроме того, для тестирования привлечены хакеры.Их главная задача – взломать электронную платформу, чтобы определить все слабые места. Это поможет максимально поднять уровень безопасности сайта. Хакер, который сможет найти серьезные изъяны в системе, получит денежное вознаграждение в размере двух миллионов рублей.Тестирование портала началось в 8:00 29 июля. Первые участники уже успели отдать свои голоса. Сторонние эксперты, контролирующие процесс проверки, на данный момент не выявили никаких сбоев – система работает в штатном режиме. Принять участие в онлай-голосовании могут совершеннолетние москвичи с полной учетной записью. Тестовый режим будет доступен до 19:59 30 июля.Дистанционная система голосования на выборах особенно актуальна в период пандемии коронавируса, когда существует высокий риск заражения. Власти стремятся обезопасить граждан, уменьшив количество социальных контактов. Кроме того, сейчас пользователи могут оценить новые технологии, внедренные в систему.С помощью онлайн-голосования в сентябре москвичи будут выбирать депутатов Государственной Думы РФ, а жители некоторых районов – своих представителей в региональный и муниципальные органы. После тестирования портала разработчики смогут внести необходимые корректировки, чтобы сделать платформу максимально удобной.Во время тестового голосования жители Москвы должны ответить на два вопроса. Первый касается обязательной вакцинации от COVID-19 представителей общественно значимых профессий (при условии отсутствия медицинских противопоказаний), второй – развития личного и общественного транспорта. Также пользователи смогут оценить новую функцию "Отложенное решение".