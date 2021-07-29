Похищенное имущество нашли в сарае рядом с домом муромлянина.

Муромские полицейские задержали подозреваемого в краже из автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.На улице к сотрудникам ППС обратился мужчина, который сообщил о пропаже имущества из машины. Вечером он припарковал авто возле гаража, а на следующий день недосчитался нескольких комплектующих, в том числе аккумулятора.Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на гараже. Злоумышленником оказался 41-летний безработный местный житель.Преступника задержали. Свою вину он признал.Сумма причинённого ущерба превысила 17 000 рублей.Похищенное имущество нашли в сарае рядом с домом муромлянина.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража».