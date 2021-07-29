Задача - не только навести в короткие сроки наплавной мост , но и переправить по нему ракетный комплекс Ярс . Как справились специалисты инженерных и сухопутных войск, расскажет Александр Сыпченко.

Задача - не только навести в короткие сроки наплывной мост , но и переправить по нему ракетный комплекс " Ярс" . Как справились специалисты инженерных и сухопутных войск, расскажет Александр Сыпченко.Понтонно-переправочные подразделения инженерных и сухопутных войск России отрабатывают тактические учения на воде. От их действий зависит главная цель- сможет ли колонна боевой техники перебраться на другой берег. Условия приближены к боевым. По легенде все объекты переправы уничтожены врагом. Первыми, по традиции идут разведчики, на плавающих транспортерах с маскировкой. Далее - основное действо. Наплывной мост двойной ширины грузоподъемностью 120 тонн - это позволяет увеличить пропускную способность стандартной переправы в 2 раза. По нему легко может проехать и ракетный комплекс "Ярс".Марат Умарканов, командир понтонно-мостовой бригады:- Пропуск техники - это также является сложным вопросом потому что необходимо для того чтобы пропустить технику необходимо убедиться в готовности всех звеньев, всей материальной части к ее пропуску.С первой частью задания понтонеры справились на отлично, основная группа войск и личный состав могут идти дальше. Прикрытие с воздуха осуществляет боевой Ми-8, он помогает и провести замену поврежденного звена понтонного моста. Кроме того, в ходе учений отработаны специальные задачи: передислокация в указанный район и отражение нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника . Успешное возвращение техники на исходный берег означает конец учений.Юрий Ставицкий, начальник инженерных войск вооруженных сил РФ:- Уже с завтра приступаем к дальнейшим этапам наших учений, это действия штурмовых, маскировочных подразделений, ну и фортификация. Это те главные задачи, которые необходимо решать инженерным войскам в ходе ведения боевых действий.В этот раз смотр шел не на время, норматив военные устанавливали себе сами. По словам руководства, которое пристально следило за манёврами, мирное соперничество и отработка боевых навыков - реальный показатель боеспособности армии и ее войск.Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести Владимир