В ближайшее время Арбитражный суд рассмотрит иск энергетиков о взыскании задолженности на сумму 20,7 млн рублей.

Из-за долгов за электричество судебные приставы арестовали имущество ГЛП «Радуга». Сумма просроченных обязательств перед компанией «Энергосбыт Волга» превысила 28 млн рублей.Ограничения наложены на недвижимость лазерного полигона, транспорт и технику стоимостью 4,78 млн рублей.Добавим, что в ближайшее время Арбитражный суд рассмотрит иск энергетиков о взыскании задолженности на сумму 20,7 млн рублей.Ранее мы сообщали, что экс-директор учреждения Владимир Яценко подозревается вПо версии следствия, он присвоил 230 тысяч рублей, а также растратил в свою пользу и своего заместителя более 200 тысяч.