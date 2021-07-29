Ее поддержал Владимирский областной суд, который оставил судебный акт без изменений.

Ее и Владимирский областной суд, который оставил первое судебное решение без изменений.Жительница Радужного Наталья Толстопятова обратилась еще зимой подала иск в Собинский городской суд, требуя демонтировать соседскую видеокамеру, установленную в подъезде. Она утверждала, что тот без её согласия сделал это, чтобы следить за ее гостями. Примечательно, что против камеры были и другие соседи.Дело оказалось сложным. С одной стороны лестничная клетка является общим имуществом и находится в долевой собственности всех жителей. С другой установщик оказался работником местной ЖКХ, а она-то и готовила акт обследования по делу. В котором объявила камеру не действующей.Дело дошло до выездного заседания суда, который удовлетворил иск.Фото автора :