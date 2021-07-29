Опубликована последняя статистика по выявлению новых случаев заражения коронавирусом в России.

Опубликована последняя статистика по выявлению новых случаев заражения коронавирусом в России.По всей стране за сутки коронавирусом, согласно данным официальной статистики, заразились 23 270 человек. При этом выздороветь за это же врем успели 20 834 пациента. Летальных исходов специалисты зафиксировали 799.По-прежнему больше всего заражений зарегистрировано в Москве. За сутки в столице заболели 3356 человек. Санкт-Петербург удерживается на втором месте в этом печальном антирейтинге. Там выявили 1925 пациентов с ковидом. В Московской области, которая осталась на третьем месте, число заразившихся достигло 1325 человек.За все время наблюдений и ведения статистики было зарегистрировано 6 218 502 случая болезни. При этом специалисты зафиксировали 5 568 363 выздоровлений. Число летальных исходов составило 156 977.По оценкам экспертов, в России сохраняется достаточно высокий темп распространения коронавируса. Победить болезнь можно, однако для этого необходимо участие общества. Речь идет о массовой вакцинации. Это поможет не только остановить распространение ковида, но и избежать тяжелых последствий болезни. В конечном счете прививочная кампания снизит нагрузку на сферу здравоохранения, а также позволит как можно скорее вернуться к нормальной жизни.