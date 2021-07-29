Стартовал IV Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений.

Стартовал IV Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений.Конкурсан выявить интересные и перспективные идеи, направленные на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, гармонизацию межнациональных отношений, а также сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России.К участию в Конкурсе приглашаются физические лица и организации, реализующие проекты межнациональной направленности. Подать заявку до 1 октября 2021 года можно на сайте АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений»: Federation / news / всероссийский-конкурс-лучших-практик-в-сфер-национальных- отношенийФото автора :