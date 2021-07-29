Ограничительные мероприятия будут действовать, а темпы вакцинации необходимо увеличить. В регионе уже развернуто 56 стационарных пунктов и 20 мобильных бригад.

Ограничительные мероприятия будут действовать, а темпы вакцинации необходимо увеличить. В регионе уже развернуто 56 стационарных пунктов и 20 мобильных бригад.Об этом в ходе онлайн-брифинга по вопросам текущей эпидемиологической ситуации сообщила официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. Но есть и улучшения. По итогам прошедшей недели стремительный рост заболеваемости в соседних субъектах с Владимирской областью – остановлен. Положительная динамика отмечается и у нас, впрочем, ситуация все еще остается очень тяжелой. Марина Колтунова отметила важность ограничительных мер и вакцинацииМарина Колтунова, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- Пока у нас на территории Владимирской области один из самых низких темпов вакцинации населения, у нас ограничительные меры будут действовать. Необходимо здесь понять, что это достаточно серьезное решение, принимается оно взвешено и объективно исходя из той эпидситуации, которую мы имеем на данный момент.