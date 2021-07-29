Дети понимают. Экологическая акция под таким названием прошла во Владимире. И посвящена она бережному отношению к природным ресурсам. Организатором выступил Центр уличных субкультур.

"Дети понимают". Экологическая акция под таким названием прошла во Владимире. И посвящена она бережному отношению к природным ресурсам. Организатором выступил Центр уличных субкультур.На его базе действует летний детский лагерь. Для его воспитанников была организована встреча с участниками движения "РазДельный Сбор". Они провели мастер-классы, эко-уроки и в игровой форме рассказали ребятам о рациональном потреблении, что такое неэкологичная упаковка, какие вещи можно создать из переработанного пластика и как каждый может помочь планете стать чище. В конце ребята сами расфасовали мусор по секциям и сдали на переработку. По словам организаторов, главная цель акции - привлечь внимание к проблеме раздельного сбора отходов в нашем регионе.Дарья Родина, организатор акции "Дети понимают":- Нам хотелось бы, чтобы чуть больше внимания этой проблеме уделяли наши городская и областная администрации, потому что здесь речь идет только о работе сообща. Только вместе мы можем уже сегодня начать менять мир в лучшую сторону.