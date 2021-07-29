В приоритете - помочь восстановить репутацию успешного предприятия. Первый заместитель губернатора Александр Ремига встретился с представителями завода Автоприбор. Рабочее совещание посвятили реализации инвестиционных проектов компании. Чем уже сейчас областные власти могут помочь одному из главных производств Владимира? Кристина Иванова продолжит.

В приоритете - помочь восстановить репутацию успешного предприятия. Первый заместитель губернатора Александр Ремига встретился с представителями завода "Автоприбор". Рабочее совещание посвятили реализации инвестиционных проектов компании. Чем уже сейчас областные власти могут помочь одному из главных производств Владимира? Кристина Иванова продолжит.Этот цех на "Автоприборе" - один из самых современных на предприятии, и появился он благодаря первому этапу модернизации производства. Руководство завода демонстрирует первому заместителю губернатора Александру Ремиге новое оборудование, говорят о потенциале. А он немал: в нашей стране только владимирское предприятие выпускает, например, высококачественные стеклоочистительные щетки для конвейеров. Завод запустил производство моторедукторов, резинотехнических изделий. Однако одна из самых крупных автомобилестроительных компаний страны - АвтоВаз - в этом секторе предпочитает сотрудничать с немцами. Поставки владимирских запчастей прекратились после банкротства "Автоприбора".Виктор Чувашов, технический директор ООО "НПК "Автоприбор":На сегодня нам достаточно проблематично на него вернуться. Несмотря не то, что у нас по-прежнему есть изделия, которые мы производим для вторичного рынка, а раньше делали для конвейера. Они есть. Мы готовы их даже сейчас начать поставлять, есть новые изделия, которые могли бы быть использованы в машинах "Автоваза".Потому на встрече с областными властями главная просьба - помогите восстановить статус успешного предприятия. На первом этапе в рост компании уже вложено 2 миллиарда инвесторских рублей: производство расширено, оборудовано 400 дополнительных рабочих мест. Осталось повысить привлекательность для заказчика. Александр Ремига отметил, задачей активно займется региональное агентство экономического развития.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Здесь мы, однозначно, основную часть берем на себя. Почему мы и устраиваем встречи в министерстве промышленности, мы хотели бы пригласить сюда делегацию из министерства и с автопредприятий Российской Федерации, это наглядно позволит посмотреть, на каком уровне сейчас организованы производственные процессы, внедрено и бережливое производство, и, самое важное, те разработки, которые являются востребованными сегодня на рынке.Еще одна задача - оперативно завершить вторую волну обновления. Планируется полностью модернизировать все линии производства, наладить выпуск новой продукции, расширить штат до 1600 человек. Инвестиции в проект - более 3 миллардов рублей. Поддержки ждут от министерства промышленности по федеральным программам, связанным с научно-техническими разработками. В областной администрации пообещали помочь грамотно использовать все меры стимуляции. Кроме того, "Автоприбор" вправе по 90-му региональному закону получить налоговые льготы на прибыль и имущество.Александр Ремига ТИТР: Первый заместитель губернатора Владимирской области:- Сейчас огромная работа за два года была проделана, но еще многое впереди. Но уже с заделом на будущее, компания запустит линейки, которые здесь в принципе никогда не производились.Важно так же подтвердить статус российского производства. Импортозамещение, да еще и по редким позициям, дает заводу преимущество, а значит такое нужное сейчас внимание областных и федеральных властей. Совместными усилиями решено вывести "Автоприбор" на абсолютно новый уровень работы к 2024 году.Кристина Иванова, Александр Голубев, Вести "Владимир".