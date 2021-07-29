Во время очередного рейда выявленные массовые нарушения ПДД и правил уличной торговли.

Во Владимире улицу Сакко и Ванцетти могут закрыть для проезда фур. Она остаётся одним из главных мест незаконной торговли овощами и фруктами.Большегрузы доставляют автомобилистам и горожанам серьёзные неудобства. Чаще всего, у продавцов нет документов, подтверждающих безопасность продукции. Машины перекрывают дорогу. Нечистоплотные торговцы оставляют после себя мусор, пищевые и бытовые отходы.Так, 29 июля во время проверки под знаками «Остановка запрещена» здесь припарковались больше 10 грузовиков с арбузами и дынями. За несанкционированную торговлю и нарушение ПДД на «предпринимателей» составили протоколы. Одну фуру эвакуировали на штрафстоянку на улицу Кулибина.«Сейчас прорабатывается вопрос о физическом закрытии улицы Сакко и Ванцетти для проезда большегрузных автомобилей со стороны улиц Батурина и Менделеева», - пояснил начальник городского управления экономической безопасности и борьбе с коррупцией Андрей Леонтьев.Напомним, что штрафы за торговлю в запрещённых местах составляют от 500 рублей до 15 тысяч.