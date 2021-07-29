Во время традиционного брифинга по текущей эпидситуации официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова заявила, что во Владимирской области преимущественно циркулирует ..

Во время традиционного брифинга по текущей эпидситуации официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова заявила, что во Владимирской области преимущественно циркулирует дельта-штамм коронавируса. По её словам, в любой момент может произойти всплеск заболеваемости.«Всего в 38 регионах страны ежедневно регистрируется более 200 заразившихся. Среди них – Владимирская область. За неделю в возрастной категории старше 65 лет заболеваемость выросла в 4,9 раза», - уточнила Марина Колтунова.По результатам опросов, которые огласило ведомство большинство владимирцев не знает где они могли заразиться. Интересно, а кто может даже примерно сказать, где он подхватил болезнь? Люди ежедневно ездят в автобусах, ходят в магазины, встречаются с друзьями, занимаются спортом и так далее Круг контактов исчисляется сотнями. В этой связи надзорный орган мог бы представить методику определения мест заражения, статистику и каким образом можно выявить точку, где конкретный человек подхватил вирус?Также по итогам исследований, более 37% владимирцев уверены, что источник заражения – общественные места. Для чего задавался этот вопрос – тоже не понято. Собственно, а где ещё может заразиться человек, если не в общественном месте? Через форточку COVID-19 еще не летает.Добавим, что всего 52% респондентов соблюдают масочный режим.В ходе брифинга официальный представитель Роспотребнадзора напомнила, что приезжающие из-за границы обязаны сдавать ПЦР-тесты и загружать их на госуслуги.«Проверки туристов продолжаются. За последние три недели составлен 31 протокол, 26 дел дошло до суда. Сумма штрафов - 195 тысяч рублей», - подчеркнула она.Что касается ограничений, то отменять их не планируют.