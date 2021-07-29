27 июля на 12 полигонах Западного военного округа, а также на участке реки Ока стартовали специальные учения инженерных войск, сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

27 июля на 12 полигонах Западного военного округа, а также на участке реки Ока стартовали специальные учения инженерных войск, сообщается на сайте Министерства обороны РФ.Они проходят под руководством начальника инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого в рамках подготовки к совместному стратегическому учению (ССУ) «Запад-2021».В них принимают участие более 8 тысяч военнослужащих и задействовано порядка 1500 единиц военной техники. На учениях проводится проверка готовности инженерных войск, а также внедрение опыта, приобретенного в Сирии, в программы подготовки инженерных подразделений.На реке Ока понтонные подразделения оборудуют все виды переправ: десантной с применением ПТС-2; паромных с применением ПММ-2М и мостовых переправ из понтонных парков ПП-2005.Учения проводятся на полигонах в Нижегородской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Воронежской и Московской областях и продлятся до 30 июля.28 июля прошла уникальная операция на Оке. 1,6 тысячи военнослужащих переправили с одного берега на другой ракетный комплекс «Ярс» весом около 100 тонн. В переправе задействовали 600 единиц техники. Впервые в мировой практике понтонные подразделения оборудовали наплавной мост двойной ширины. Эта переправа грузоподъемностью 120 тонн обеспечила переброску через Оку большого количества людей и крупногабаритной техники. Подробности смотрите в сюжете "Вестей".