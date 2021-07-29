На объезд переключат движение транспорта на период возведения развязки на пересечении трассы М-12 «Москва — Казань» и федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо». Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

На объезд переключат движение транспорта на период возведения развязки на пересечении трассы М-12 «Москва — Казань» и федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо». Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».Проект этой развязки предусматривает уширение проезжей части для организации переходно-скоростных полос, устройство кольцевых пересечений с подходами, переустройством системы поверхностного водоотвода.Проект второго этапа трассы М-12 предусматривает строительство двух транспортных развязок — еще одну возведут на пересечении с федеральной автодорогой М-7 «Волга». Общая протяженность участка второго этапа магистрали составит 36 км, он пройдет по территории Владимирской области от пересечения с трассой М-7 «Волга» до дороги «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума».Всего на трассе М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» построят 16 транспортных развязок. При этом изначально предполагалось возвести 13 связок, но по просьбам властей регионов, где пройдет автодорога, проектировщики готовы предусмотреть три дополнительные развязки.Фото автора :