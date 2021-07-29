На этой неделе во Владимирскую область поступило 6524 дозы новой вакцины «Спутник Лайт», предназначенной для ревакцинации уже привившихся от коронавируса, а также для первичной вакцинации

На этой неделе во Владимирскую область поступило 6524 дозы новой вакцины «Спутник Лайт», предназначенной для ревакцинации уже привившихся от коронавируса, а также для первичной вакцинации жителей от 18 до 60 лет. Ревакцинироваться можно спустя полгода после прохождения полного курса вакцинации. Возможна вакцинация и тех, кто уже переболел коронавирусом – при условии, что с момента выздоровления