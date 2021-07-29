Это на 6 меньше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области уже 42 812. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+55 заболевших за сутки). Вчера

Это на 6 меньше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области уже 42 812. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+55 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла +51. Всего с начала пандемии в областном центре уже 10 090 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 10 090 случаев (+55)Гусь-Хрустальный