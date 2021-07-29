С 5 августа дополнительный пункт вакцинации от коронавируса откроется в здравпункте ВлГУ (корпус № 1, ул. Горького, 87, кабинет № 121). Сделать прививку могут студенты старше 18 лет, преподаватели
С 5 августа дополнительный пункт вакцинации от коронавируса откроется в здравпункте ВлГУ (корпус № 1, ул. Горького, 87, кабинет № 121). Сделать прививку могут студенты старше 18 лет, преподаватели и сотрудники университета. Запись на процедуру – в дирекции института или у руководителя структурного подразделения. Также заявку можно отправить по электронной почте: [email protected]
На процедуру вакцинации нужно