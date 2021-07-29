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<a href="https://33live.ru/novosti/29-07-2021-vo-vladimirskom-gosuniversitete-otkroetsya-dopolnitelnyj-punkt-vakcinacii-dlya-studentov-i-sotrudnikov.html" target="_blank">Во Владимирском госуниверситете откроется дополнительный пункт вакцинации для студентов и сотрудников</a> - С 5 августа дополнительный пункт вакцинации от коронавируса откроется в здравпункте ВлГУ (корпус № 1, ул. Горького, 87, кабинет № 121). Сделать прививку могут студенты старше 18 лет, преподаватели