Площадь нового спортивного комплекса в районе Внуково составит четыре тысячи квадратных метров.

Площадь нового спортивного комплекса в районе Внуково составит четыре тысячи квадратных метров.В последние годы количество спортивных объектов в Москве существенно увеличилось. С 2011 года в столице построили 142 таких здания. До конца 2023-го в городе возведут еще 46 крупных спортивных объектов. Благодаря грамотному расположению таких построек, москвичи могут заниматься спортом, не покидая свой район.Так, на Изваринской улице в районе Внуково построят трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Согласно проекту, на первом этаже расположатся входная группа, ресепшен, гардероб, лифтовый холл, санузлы и медицинский кабинет. Также здесь будут большой и малый бассейны с раздевалками и душевыми. Рядом появятся кабинеты дежурной медсестры и тренера, а еще – помещение сбора проб воды.Помимо этого, в новом ФОКе будет тренажерный зал, буфет, административные помещения и методический кабинет. Здание оборудуют грузовым лифтом. Им также смогут пользоваться маломобильные граждане. В подвале здания будут находиться инженерно-технические помещения, помещения для обслуживания бассейна, электрощитовая, гардероб для сотрудников и комната отдыха.Для отделки фасада специалисты будут использовать керамогранит, металлические панели и декоративные ламели. Прилегающая территория будет приведена в порядок. Здесь появятся проезды и тротуары шириной не менее двух метров, отремонтируют существующие детские площадки, установят скамейки и урны, создадут новую систему освещения. Про озеленение также не забудут."Этот долгожданный для жителей района комплекс, без сомнения, станет важной частью его инфраструктуры", – отметил председатель московского комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектовВалерий Леонов.Ранее "Дни.ру" о новом физкультурно-оздоровительном комплексе в Некрасовке (Вольская улица, дом 11а). Здесь будет целый аквакомплекс с бассейнами: двумя детскими, взрослым и гидромассажным. Также для посетителей будут работать тренажерный зал, залы для групповых занятий и фитобар. Открытие запланировано на ноябрь 2021 года.