Объём инвестиций составил 6 млн рублей.

В первом квартале 2021 года кредитные потребительские кооперативы привлекли всего 35 новых клиентов, которые вложили шесть миллионов рублей. Объём средств, по сравнению с прошлым годом, упал на 44%. Об этом сообщает владимирское отделение Банка России.Сумма займов, выданных КПК составила 11 млн рублей. Показатель снизился на 18%.«Во Владимирской области действует 13 кооперативов, которые объединяют 1 529 пайщиков. Договоров займа – 224», - пояснили в Банке.Все это подтверждает общероссийскую тенденцию, связанную со снижением интереса населения к рискованным финансовым операциям. Ведь на инвестиции в кооперативы не распространяется система страхования вкладов.Напомним, что с июля организации обязаны публиковать информацию о деятельности компании на официальном сайте. В разделах портала должны быть указаны контактные данные руководителей и надзорных ведомств. Предполагается, что открытость позволит убрать с рынка мошенников и финансовые пирамиды.Проверить законность работы фирмы можно через госреестр на сайте Банка России.