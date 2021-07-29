Из-за отсутствия автобусного сообщения с деревней Тюрьвищи местным жителям приходится ездить в райцентр из Демидово. По пути в деревню им, якобы, встречаются медведи. Селяне просят ..

Из-за отсутствия автобусного сообщения с деревней Тюрьвищи местным жителям приходится ездить в райцентр из Демидово. По пути в деревню им, якобы, встречаются медведи. Селяне просят райадминистрацию разобраться в ситуации и убрать животных с их тропы.Местные чиновники перенаправили обращение в ФГБУ «Национальный парк «Мещера», сотрудники которого оказались удивлены требованиями заявителей.«Улучшение экологической обстановки способствует возвращению на прежние места обитания многих животных. На особо охраняемую природную территорию их влечёт не только достаточная кормовая база, но и более спокойные условия проживания в относительной отдалённости от больших городов. Крайне редко удаётся встретиться с таким животным наяву, поскольку любое дикое животное само старается избегать встречи с человеком. Кстати, помимо медведя, следы которого в последнее время часто встречаются в районе Уршельского, ежегодно обнаруживаются и следы рыси, но встретить её воочию пока никому не удавалось. Байки о том, что дикие звери сами нападают на человека не подтверждаются. Медведь - на 70% травоядное животное. Как правило, «нападению» предшествует неправильное поведение самого человека, который демонстрирует собственные агрессивные намерения. Подобные провокации всегда заканчиваются трагедией. Требование, звучащее в обращении, ставшем поводом к данной статье, содержит прозрачный намёк на то, что именно медведь является главной причиной тревоги местных жителей, а не отсутствие автобусного маршрута, поэтому от него надо избавиться. Не кажется ли вам, уважаемые местные жители, что ваше требование сродни тому, как более богатые требуют убраться из собственных домов более бедных, чтобы построить на их месте собственный коттеджный посёлок или поле для гольфа?», - пишет пресс-секретарь учреждения Татьяна Маркова.Избежать нападения дикого животного можно придерживаясь простых правил.- необходимо производить какой-то шумовой эффект - разговаривать друг с другом, напевать, насвистывать, чтобы животное смогло вовремя убраться с вашего пути.- при встрече ни в коем случае не демонстрировать агрессии, лучше всего замереть - дикие звери не обладают острым зрением, поэтому быстро утеряют к вам интерес и уйдут подальше в лес.К слову, в обращении жителей Тюрьвищ говорится о некоем отменённом автобусе. По информации коллег из «Призыва», до деревни они вовсе не ездили.Так или иначе граждане просят власти «решить вопрос пока не произошла трагедия».В любом случае, вопрос скорее лежит в плоскости восстановления автобусного сообщения, но уж никак не в отстреле медведей.Вспоминается бессмертное: Я почему раньше вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. В нашем случае - автобуса.