Одними тропами с медведями ходят жители Гусь-Хрустального района. Обращение с опасениями местных перенаправила в нацпарк Мещера районная администрация. Проблема в отмене автобусного рейса до Тюрьевищ.

Одними тропами с медведями ходят жители Гусь-Хрустального района. Обращение с опасениями местных перенаправила в нацпарк "Мещера" районная администрация. Проблема в отмене автобусного рейса до Тюрьевищ.Медведи в мещерских лесах встречаются ещё в исторических источниках, рассказывают работники нацпарка. К концу прошлого века из-за развития промышленности и торфяных пожаров экологическая ситуация ухудшилась. Исправило её создание нацпарков - "Мещера" и "Мещерский". Туда стали возвращаться крупные хищные птицы, животные, среди которых медведи. Сотрудники нацпарка уверяют: медведь на 70 процентов травоядный. В оставшийся рацион входят грызуны, черви, муравьи и рыба. Кроме того, животное не агрессивно, если его не провоцировать. Во время прогулки в месте, где предполагается встреча с животным, лучше шуметь (разговаривать, петь). При встрече желательно замереть, ведь дикие дневные звери обладают плохим зрением. Специалисты нацпарка надеются: научившись уживаться с природой, люди поймут, что отсутствие автобуса - не повод истреблять диких животных.