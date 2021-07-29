Скорость интернета вырастет до 150 Мбит/с.

Во Владимире МТС устанавливает современное оборудование на всех базовых станциях. Модернизация позволит улучшить качество голосовой связи, увеличить скорости мобильного интернета, в том числе в помещениях, местах плотной застройки, на территории стадионов, школ, домов культуры и других социальных учреждений.В августе работы пройдут в Октябрьском районе, в том числе вблизи стадиона Лыбедь и Лыбедской автомагистрали, а также во Фрунзенском районе. До конца лета МТС обновит сеть во всех районах областного центра, в том числе, и в пригороде Владимира. Модернизация позволит каждой «вышке» обслуживать большее число абонентов одновременно. Владельцы большинства смартфонов смогут пользоваться технологией HD-Voice и разговаривать с другими абонентами с другого конца страны, слыша их так же хорошо, как будто бы они находится в соседней комнате. Новое оборудование также повысит скорости мобильного интернета, в том числе, для приборов и устройств, работающих в автоматическом режиме: банкоматов, терминалов оплаты, оборудования навигации и телеметрии.«Обновление сети предполагает замену оборудования: мы уберем старое, а затем смонтируем новое и проведем его настройку. В это время абоненты могут почувствовать кратковременные помехи в работе голосовой связи или мобильного интернета. Работы не займут много времени, как правило, проводятся за несколько часов, а по завершении нашим абонентам будут доступны повышенные скорости, стабильность сигнала даже в труднодоступных местах», - сообщил технический директор МТС во Владимирской области Алексей Шаев.