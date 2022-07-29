С 1 августа через Владимир начнет курсировать еще одна «Ласточка» повышенной комфортности маршрута Нижний Новгород – Москва. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД. Новый состав будет

С 1 августа через Владимир начнет курсировать еще одна «Ласточка» повышенной комфортности маршрута Нижний Новгород – Москва. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД. Новый состав будет отправляться из Нижнего Новгорода в 11:05 и прибывать в Москву в 15:00. Из Москвы он будет отправляться в 15:40 и прибывать в Нижний Новгород в 19:32. Купить билеты и