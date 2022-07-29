Видеосервис Wink представляет цифровые премьеры августа. В новой коллекции зрители найдут все, что сделает последний летний месяц запоминающимся: детективные драмы, экзотические

Видеосервис Wink представляет цифровые премьеры августа. В новой коллекции зрители найдут все, что сделает последний летний месяц запоминающимся: детективные драмы, экзотические приключения, олдскульный триллер, документальный звездный байопик и волшебный мультфильм для всей семьи. Начать можно с двух остросюжетных российских сериалов. Действие криминальной драмы «Игра с огнем» (18+) переносит зрителя в 1979 год. Михаил (Игорь Петренко)