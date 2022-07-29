Ранее женщина признана виновной в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Судья во второй раз рассмотрел уголовное дело в отношении экс-начальника Владимирской Росгвардии А.Р. Мокшиной. Об этом сообщает Владимирский областной суд.На слушаниях рассмотрены апелляционные жалобы защитников осужденной и гособвинителя. Ранее женщина признана виновной в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с испытательным сроком.Были также удовлетворены гражданские иски потерпевшей стороны на сумму 50 тысяч рублей. В январе 2021 года апелляционной инстанцией приговор был отменен в части взыскания ущерба в пользу потерпевших. Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил данное решение и направил дело на новое рассмотрение.При новом апелляционном рассмотрении судебной коллегией по уголовным делам Владимирского областного суда принято решение об отмене приговора в части разрешения гражданских исков потерпевших. В удовлетворении гражданских исков отказано.