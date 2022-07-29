Во Владимирской области за неделю утонули еще два человека, увеличив общее количество погибших на воде за лето до 25. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Первая трагедия

Во Владимирской области за неделю утонули еще два человека, увеличив общее количество погибших на воде за лето до 25. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Первая трагедия случилась 26 июля в Дмитровской слободе. У водоема Золотое обнаружили тело 48-летнего мужчины. Муром-24 уточняет, что мужчина был в одежде, поэтому не факт, что он утонул. Полиция