Православная церковь 29 июля чтит память святого мученика Афиногена.

Православная церковь 29 июля чтит память святого мученика Афиногена.ИСТОРИЯАфиноген Севастийский жил и проповедовал христианство на территории исторической Малой Армении во II-III веках. В период гонений со стороны Римской империи епископ вместе со своими десятью учениками был арестован и отправлен в темницу за борьбу с язычеством.Находясь в заключении, старец продолжал укреплять веру своих учеников, поэтому даже после жутких истязаний ни один из них не отрекся от христианства. В 311 году Афиноген был казнен – он добровольно принял смерть, получив благословление от Господа. На Руси святого мученика прозвали Финогеем. 29 июля православная церковь чтит его память.ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИФиногеев день имел для наших предков огромное значение. Крестьяне в православный праздник приступали к жатве, собирали рожь на всю зиму. Первый собранный сноп оставляли до посевной и сеять начинали именно с него.29 июля было принято думать о хорошем. Крестьяне улыбались друг другу и желали благополучия близким. Наши предки верили, что положительные пожелания могут отразиться на собственной жизни в этот день. Была традиция проводить время с семьей, вместе ходить в гости, чтобы привлечь удачу.Если в праздничный день идет дождь, значит сохранить урожай не получится. А любителям грибов следует радоваться туману в день Финогея – это значит, что у леса будет много даров.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 29 ИЮЛЯ 2022 ГОДАОднако ходить в лес 29 июля нельзя. Также на Руси в этот день отказывались громко шуметь. Не было принято рубить дрова. Как сообщает , в Финогеев день следует отказаться от ссор – негативные мысли могут вернуться обратно. Кроме того, в православный праздник не следует решать вопросы, связанные с должностью или зарплатой.