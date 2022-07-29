В рамках масштабных инвестпроектов в Москве построят еще четыре детских сада на 925 воспитанников. Они будут расположены в районах Молжаниновский, Пресненский, Тимирязевский и Ховрино.

В рамках масштабных инвестпроектов в Москве построят еще четыре детских сада на 925 воспитанников. Они будут расположены в районах Молжаниновский, Пресненский, Тимирязевский и Ховрино.Масштабные инвестпроекты – особая форма сотрудничества Москвы и бизнеса. В городе создаются объекты социальной инфраструктуры, производственные комплексы, инновационные центры, появляются новые рабочие места.С начала текущего года для строительства детсадов столица выделила четыре земельных участка площадью 2,8 гектара. Об этом сообщил глава Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.В Молжаниновском районе (Северный административный округ) построят детский сад площадью более 11 тысяч квадратных метров. Дошкольное учреждение рассчитано на 350 воспитанников.В центральном Пресненском районе в Стрельбищенском переулке появится детский сад на 225 мест. Площадь здания – 4,6 тысячи квадратных метров.Также дошкольные учреждения построят в районах Ховрино и Тимирязевский на севере столицы. Они рассчитаны на 200 и 150 мест соответственно. Площадь новых детских садов – около трех тысяч квадратных метров.В Москве за последние 10 лет построили 136 школ и 332 детских сада. Из них 189 возвели за счет инвесторов.