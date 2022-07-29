С 1 августа запустят еще один электропоезд повышенной комфортности.

Еще одна скоростная «Ласточка» повышенной комфортности Нижний Новгород - Москва будет ходить через Владимир с 1 августа. Как сообщает пресс-служба РЖД, в ней будет пять вагонов.Из Нижнего Новгорода поезд будет отходить в 11:05, прибывать в Москву - в 15:00. Из столицы отправление в 15:40, а прибытие в Нижний Новгород - в 19:32.Купить билеты и узнать информацию о стоимости проезда можно с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», на официальном сайте компании, в железнодорожных билетных кассах.Напомним, в 2021 году на ГЖД запустили две новых скоростных «Ласточки» повышенной комфортности во всех классах обслуживания. В них больше мест, установлены кресла нового типа с откидывающимися спинками, USB-портами и розетками. В бизнес-классе, который полностью занимает первый вагон, сиденья с мягкими подголовниками, подставкой для ног, столиком для каждого пассажира и индивидуальным освещением.