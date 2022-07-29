Сейчас он находится под арестом.

Во Владимире возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего бизнесмена, который является генеральным директором одной из организаций. Его подозревают в мошенничестве с незаконным получением многомиллионной субсидии из средств федерального бюджета.Правоохранители сообщают, что в 2017 году он заключил договор с фирмой на поставку пилотной партии автоматизированных комплексов лазерной сварки. Сделано это было якобы для получения денег в рамках госпрограммы.Гендиректору организации предоставили субсидию на компенсацию части затрат на производство оборудования, но через некоторое время договор был расторгнут. Официальная причина — трудное финансовое положение заказчика. Однако вскоре заключили новый договор с фирмой, подконтрольной подозреваемому мужчине.В результате комплекс лазерной сварки заказчик не получил, но приготовил фиктивные документы, свидетельствующие о выполненных условиях договора.Следствие считает, что, таким образом, фигурант похитил бюджетные средства в размере более 14 млн рублей. Сейчас он находится под арестом.