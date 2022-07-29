В Кольчугино пожарные эвакуировали 20 жителей горящего многоквартирного дома. Площадь возгорания составила 40 кв.м., сообщили в региональном МЧС 29 июля. Пламя в 4 доме по улице Дружбы вспыхнуло

В Кольчугино пожарные эвакуировали 20 жителей горящего многоквартирного дома. Площадь возгорания составила 40 кв.м., сообщили в региональном МЧС 29 июля. Пламя в 4 доме по улице Дружбы вспыхнуло около 10:00 28 июля. На место выехали пожарные, обнаружившие там открытое горение в квартире на втором этаже. Спасателей вызвали поздно, поэтому действовать пришлось быстро. Они потушили пламя