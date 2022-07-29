Об этом сообщает «Народный фронт».

Подрядчик сорвал сроки ремонта лицея в поселке Вольгинский. Об этом сообщает «Народный фронт».Сейчас активисты ОНФ во Владимирской области добиваются завершения капремонта. Прошлый подрядчик ООО «ПСК» не справился с обязательствами. Они оставили объект после демонтажных работ. С 1 июня заключен новый контракт с компанией «Виту-Проект». Процесс заметно ускорился. Сейчас уже проводятся отделочные работы в помещениях.Как заявил исполнительный директор ООО «Виту-Проект», ученики лицея смогут вернуться в свои классы, но ремонт продолжиться – в планах наружные работы на фасаде и отмостке.