Владимирский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел дело экс-начальника региональной Росгвардии Алфии Мокшиной. Об этом 29 июля рассказали в пресс-службе облсудов. Напомним,

Владимирский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел дело экс-начальника региональной Росгвардии Алфии Мокшиной. Об этом 29 июля рассказали в пресс-службе облсудов. Напомним, следствие доказало, что Мокшина требовала с подчинённых вознаграждение – за непривлечение к дисциплинарной ответственности за якобы совершенные нарушения. Всего Алфия таким образом заработала 155 тысяч рублей, потраченные на лечение в частной клинике Коломны.