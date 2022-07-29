Владимирская прокуратура обязала чиновников отремонтировать разбитые участки дорог в областной столице. Речь идет об улицах Красносельская, Мещерская, Мостостроевская, Шпалорезка и

Владимирская прокуратура обязала чиновников отремонтировать разбитые участки дорог в областной столице. Речь идет об улицах Красносельская, Мещерская, Мостостроевская, Шпалорезка и бульваре художника Иванова. К слову, еще в июне 2022 года с заявлением о плохом состоянии дорог к прокурору Владимирской области обратились общественники. По словам Сергея Федяева, ремонт этих дорог проводился подрядчиками еще в 2019 году.