Дивизион госкорпорации Росатом АО Русатом Хэлскеа получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора на комплекс лучевой терапии на базе ускорителя электронов Оникс. Поставки медоборудования в лечебные учреждения повысят доступность высокотехнологичной онкологической помощи.

Дивизион госкорпорации "Росатом" АО "Русатом Хэлскеа" получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора на комплекс лучевой терапии на базе ускорителя электронов "Оникс". Поставки медоборудования в лечебные учреждения повысят доступность высокотехнологичной онкологической помощи."Оникс" разработан Научно-исследовательским институтом технической физики и автоматизации, входящим в "Русатом Хэлскеа". Комплекс создан на базе компактного медицинского линейного ускорителя с пучком тормозного излучения номинальной энергией 6 МэВ, что достаточно для проведения лучевой терапии. Кроме того, это снижает требования к защите персонала и помещений от радиации.В сравнении с аналогами "Оникс" требует меньше эксплуатационных затрат. Еще одно его преимущество – более доступная сервисная служба и комплектующие на протяжении всего жизненного цикла.На сегодняшний день значительная часть линейных ускорителей в России устарела. 71 аппарат эксплуатируется более 10 лет и нуждается в замене.При этом согласно приказу Минздрава необходимо иметь не менее 485 линейных ускорителей – один препарат на 300 тысяч населения. Нужно поставить в медучреждения около 200 комплексов."Росатом" поможет восполнить дефицит линейных ускорителей в России. Госкорпорация готова обеспечить большую часть потребностей в высокотехнологичном оборудовании для лечения онкологии.Генеральный директор "Русатом Хэлскеа" Игорь Обрубов подчеркнул, что "Оникс" – полностью отечественная разработка. Доля российских компонентов достигает 80%, уточнил он."При этом цена "Оникса" не зависит от волатильности курса. Сервис и гарантийное обслуживание обеспечивает АО "НИИТФА" в Москве, что гарантирует высокую скорость обслуживания. Мы уверены, что конкурентноспособные характеристики и широкий спектр решения задач онкологического профиля позволят нашему комплексу лучевой терапии стать лидером при выборе оборудования для дистанционной лучевой терапии", – сказал Обрубов.Дивизион "Росатома" приступает к серийному производству "Оникса". Первые поставки комплекса в медицинские учреждения начнутся в 2023 году."Русатом Хэлскеа" создан с целью комплексного развития медицинских технологий в России и за рубежом. Основные направления развития "Русатом Хэлскеа" – комплексные решения для медицины "под ключ» от высокотехнологичных центров ядерной медицины до мобильных фельдшерско-акушерских пунктов в труднодоступных районах, производство и поставка медицинских изотопов и радиофармпрепатартов, производство оборудования для диагностики и терапии, а также решения для ионизирующей обработки медицинской продукции.