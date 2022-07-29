Трагедия унесла жизни более полусотни пленных военных.

Трагедия унесла жизни более полусотни пленных военных.В Минобороны РФ рассказали, что ВСУ нанесли удар по колонии в Еленовке, что находится на территории Донецкой Народной Республике. В Следственном изоляторе располагались пленные – украинские бойцы. На данный момент погибшими признаны 53 военных, а разной степени ранения получил 51 человек.опубликовал последствия удара ракетой HIMARS, обломки которой были обнаружены на месте. На кадрах видно, что от здания колонии остались лишь руины: стены со следами горения и разрушенные кровати, на которых в момент обстрела спали пленные. На земле видны тела более полусотни погибших военных.