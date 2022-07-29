Продажи жилья дороже 100 млн рублей сократились на треть.

Продажи жилья дороже 100 млн рублей сократились на треть.В первом полугодии самая дорогая квартира на столичном рынке новостроек была продана за 652 млн рублей. В такую сумму обошлось пятикомнатное жилье площадью 435 кв. м в квартале в Пресненском районе от застройщика Vesper.В четырех районах Москвы (Хамовники, Якиманка, Мещанский и Тверской) были совершены сделки дороже 400 млн рублей. В Дорогомилово самая дорогая квартира была приобретена за 362 млн рублей, в районе Таганский – за 316 млн рублей.Квартиры дороже 100 млн рублей в первом полугодии были проданы в тридцати четырех жилых комплексах. Лидером продаж стал проект в Дорогомилово от застройщика Ant Development, где с начала года реализовано 29 лотов в данной ценовой категории.В целом, продажи в высокобюджетном сегменте за год сократились на треть. Максимальную отрицательную динамику продемонстрировал Пресненский район, где количество сделок снизилось более чем на 45%.